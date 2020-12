VIDEO: अमेरिका में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर महिला ने तेज रफ्तार में चढ़ाई BMW, कई लोग घायल

International

oi-Shilpa Thakur

न्यूयॉर्क। एक महिला ड्राइवर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित मैनहटन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। घटना अमेरिकी समयानुसान शुक्रवार की शाम 4 बजे की है। पुलिस का कहना है कि घटना में छह लोग घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद ही इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें देखा जा सकता है कि कैसे प्रदर्शनकारी सड़क पर खड़े हैं, तभी एक महिला तेज रफ्तार के साथ बीएमडब्लू सेडान कार में आती है और लोगों पर चढ़ाती चली जाती है। बाद में कई लोग गाड़ी के पीछे भागते दिख रहे हैं, इनमें बहुत से लोग साइकिल पर भी सवार थे।

Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr