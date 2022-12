Flashback 2022: इस साल सूर्य इतना अशांत क्यों रहा ? सौर विस्फोट सौर तूफान जैसी घटनाओं ने बार-बार डराया

2022 में सूर्य आश्चर्यजनक तौर पर सक्रिय देखने को मिला है। सौर विस्फोट और उसकी वजह से भूचुंबकीय तूफान जैसी घटनाएं देखनें को ज्यादा मिलीं। एलन मस्क के कई सैटेलाइट भी जल गए। 2023 में यह ज्यादा हो सकता है।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

2022 की शुरुआत से सूर्य बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आया है। सूर्य की इस सक्रियता का खामियाजा दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा भुगता है, उनमें अरबपति कारोबारी एलन मस्क भी शामिल हैं। उनके कई स्टारलिंक सैटेलाइट भूचुंबकीय तूफानों की चपेट में आकर तबाह हो चुके हैं। ऐसा दुनिया भर के कई और उपग्रहों के साथ हुआ है। यही वजह है कि सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स,कोरोनल मास इजेक्शन और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जैसे शब्द आए दिन खबरों में आते रहे हैं। पिछले सालों में ऐसे शब्दों की चर्चा कम ही होती रही है। हालांकि, पहले भी सूर्य की गतिविधियां बढ़ती रही हैं, लेकिन इस साल की बात कुछ और है।

Science News: सूरज पर दिखा Sun Snake, क्या ये महाविनाश का संकेत है ? | वनइंडिया हिंदी *News

English summary

Due to the solar cycle, a lot of activities were seen on the sun in 2022. Several solar flares have occurred, many satellites have been damaged due to geomagnetic storms