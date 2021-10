ये पांचों क्यों हैं दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर, इनके बारे में जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 7 अक्टूबर: कोविड-19 ने बीते करीब डेढ़ साल में लोगों को जीने को लेकर नजरिया बदल दिया है। पूरी दुनिया में लोगों की सोच पर इसका बहुत ही गंभीर असर पड़ा है। गांवों में तो फिर भी परिस्थितियां जल्द सामान्य होने की तरफ हैं। लेकिन,शहरों और महानगरों में चाहे भले ही आम दिनचर्या कुछ समय बाद पूरी तरह पटरी पर लौट आए, लेकिन शहरियों का जिंदगी को लेकर दृष्टिकोण काफी बदल चुका है। शहरों की बात इसलिए, क्योंकि 1900 की शुरुआत में जब स्पैनिश फ्लू ने दुनिया को तबाह किया था, तब महज 14 फीसदी लोग ही शहरों में रहते थे। यूएन पॉपुलेशन डिविजन के अनुमानों के मुताबिक आज इनकी संख्या बढ़कर 57% तक पहुंच चुकी है।

