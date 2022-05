यूक्रेन युद्ध में घसीटा जाएगा ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्दोवा! बड़े देशों की जंग में पिस जाएंगे छोटे-छोटे देश?

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मई 01: यूक्रेन युद्ध का तीसरा महीना चल रहा है और अब इस बात की चिंता बढ़ रही है, कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया को घसीटा जा सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्दोवा, दोनों यूक्रेन के पश्चिम में हैं। जहां, मोल्दोवा का एक बेहद छोटा देश है, तो ट्रांसनिस्ट्रिया एक टूटा हुआ क्षेत्र है, जहां करीब 5 लाख लोग रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया, यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच एक सैंडविच की तरह का क्षेत्र है, जिसको लेकर आशंका है, कि उसके भी युद्ध में बहुत जल्द घसीट लिया जाएगा।

युद्ध के 67वें दिन जेलेंस्की ने पलटी बाजी, 23000 सैनिकों को मारने का दावा, बौखलाए पुतिन करेंगे चौतरफा हमला

English summary

How small countries get caught in the tension of big countries and what are their consequences can be easily gauged by looking at Moldova and Transnistria.