China को लेकर भी भारत की 'रूस वाली नीति'? ताइवान पर अभी तक ड्रैगन के खिलाफ नहीं आया बयान

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अगस्त 05: चीन जिस अंदाज में ताइवान स्ट्रेट में बमों की बारिश कर रहा है और जिस तरह से ड्रैगन ने ताइवान को ब्लॉक किया है, उससे आशंका बन रही है, कि किसी भी वक्त चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है और चीनी मीडिया लगातार ताइवान और अमेरिका के खिलाफ आग उगल रहा है। वहीं, ताइवान के खिलाफ चीनी आक्रामकता की दुनियाभर में निंदा की जा रही है, लेकिन, भारत ने अभी तक अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ एक बयान तक जारी नहीं किया है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है, कि क्या भारत अपने दुश्मन चीन के खिलाफ भी दोस्त 'रूस वाली नीति' अपना रहा है।

English summary

Why has India kept quiet on the Taiwan crisis, is the Modi government following the 'Russia policy' regarding China too?