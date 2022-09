मोदी सरकार अचानक रूस के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई है? किन चिंताओं ने भारत को किया परेशान

International

नई दिल्ली, सितंबर 23: चालीस साल पहले 21 सितंबर 1982 को भारत और सोवियत संघ इस बात पर सहमत हुए थे, कि दुनिया के सामने प्राथमिक कार्य परमाणु युद्ध को टालना है। क्रेमलिन में बैठक के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सोवियत राष्ट्रपति लियोनिद ब्रेजनेव ने संबंध सुधार को मजबूत करके और विश्वास को बढ़ावा देकर तनाव को कम करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की थी। जबकि, भारतीय प्रधानमंत्री ने महाशक्तियों को हथियारों के भंडार से दूर रहने का आह्वान किया था। ब्रेजनेव ने प्रस्ताव दिया था, कि नाटो और वारसॉ संधि की घोषणा के मुताबिक, वे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी गतिविधि के क्षेत्र का विस्तार करने से परहेज करेंगे। रूसी समाचार एजेंसी TASS ने दोनों देशों के नेताओं के बीच की वार्ता को "गर्म और मैत्रीपूर्ण" बताया था और कहा था, कि दोनों नेता "एशियाई राज्यों के क्षेत्र में विदेशी सैन्य ठिकानों की स्थापना के खिलाफ हैं, और संप्रभु राज्यों पर सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक दबाव के खिलाफ हैं।"

