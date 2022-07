लाल सागर के दो द्वीपों के लिए भिड़े सऊदी-इजरायल और मिस्र, क्या अमेरिका करवा पाएगा समझौता?

International

रियाद, जुलाई 17: व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि , इस साल के अंत तक अमेरिकी सैनिकों के साथ साथ पीस कीपिंग फोर्स इस साल के अंत तक रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले लाल सागर के दो अहम द्वीप तिरान से बाहर निकल जाएं और अमेरिका की इस घोषणा के बाद माना जा रहा है, कि इजरायल और सऊदी अरब के बीत भविष्य के संपर्क के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि, 'हम कई महीनों की शांत और लगातार चलने वाली कूटनीति को धन्यवाद देते हैं, कि हमने लाल सागर के तिरान द्वीप से अंतर्राष्ट्रीय शांति फोर्स को निकालने के लिए एक समझौते तक पहुंच सके हैं।' अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि, इस इलाके को एक ऐसे क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा, जो शांतिपूर्ण पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए एक नया मंच बनेगा।

