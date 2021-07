अमेरिका-चीन समेत आधी दुनिया में बिगड़े हालात, WHO ने कहा डेल्टा से भी जानलेवा वेरिएंट आने की आशंका

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 31: अमेरिका, चीन समेत खाड़ी देशों में फिर से कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका और इजरायल जैसे देशों में तो मास्क लगाने तक से प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से इन देशों में कोरोना वायरस बेकाबू होने के बाद प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। अमेरिका और इजरायल में जहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन सबके बीच डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर कोरोना के मामले को दबाना ही होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में स्थिति ऑउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।

English summary

WHO has said that somehow the world will have to suppress the corona virus, otherwise deadly and dangerous variants can come.