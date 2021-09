भारत के वैक्सीन निर्यात के फैसले का WHO ने किया स्वागत, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को कहा शुक्रिया

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 22 सितंबर। भारत सरकार ने विदेशों में कोविड वैक्सीन के निर्यात को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक 'वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम' के तहत भारत अक्टूबर, 2021 से कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्यात शुरू करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को शुक्रिया कहा है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा कि भारत के इस फैसले से दुनिया के सभी देशों में 40 फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य का हासिल करने में सहायता मिलेगी।

गौरतलब है कि देश में भारी संख्या में कोविड वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है वहीं, 80 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले भारत सरकार ने 'वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम' की शुरुआत की थी जिसके तहत कई देशों को वैक्सीन दी गई थी। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के चलते भारत को वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी जिससे देश में टीकों की आपूर्ति को पूरा किया जा सके।

Thank you Health Minister Mansukh Mandaviya for announcing India will resume crucial COVID vaccine shipments to COVAX in Oct. This is an important development in support of reaching 40% vaccination target in all countries by the end of the year: WHO DG Tedros Adhanom Ghebreyesus pic.twitter.com/fJuy6HzsfP