कौन हैं अनीता आनंद, जिन्हें बनाया गया है कनाडा का नया रक्षा मंत्री, अब भी दिल में बसता है भारत

oi-Abhijat Shekhar

ओटावा, अक्टूबर 27: भारतीय मूल की कनाडाई नेता अनीता आनंद को कनाडा की नई सरकार में देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है। कनाडा में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने नये कैबिनेट की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा का नया रक्षामंत्री बनाया गया है।

English summary

Who is Anita Anand of Indian origin, who has become the new Defense Minister of Canada, in whose heart India still resides.