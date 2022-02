WHO का बड़ा दावा, यूरोपीय देशों में कोरोना के खिलाफ Endgame शुरू, जल्द मिलेगी कोविड से जीत

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी 04: विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप कार्यालय के डायरेक्टर ने गुरुवार को बहुत बड़ी खुशखबरी देते गुए कहा है कि, यूरोप अब कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग जीतने के करीब पहुंच रहा है और यूरोपीय देश अब कोविड महामारी के खिलाफ एक 'प्रशंसनीय अंत' की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का ग्राफ अब काफी कम हो रहा है। (सभी तस्वीरें- फाइल)

English summary

WHO has said that the last war against Kovid has started in Europe and soon the victory over the Kovid epidemic is going to be achieved.