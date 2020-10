व्हाइट हाउस ने कबूला- जितना बताया, उससे बहुत ज्यादा खराब थी डोनाल्ड ट्रंप की हालत

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। अमेरिका में अगले महीने यानी नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। इस बीच चुनावी रैलियों में व्यस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। ट्रंप के अलावा उनकी पत्नी और अमेरिका की पहली महिला मेलानिया भी कोरोना संक्रमित हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत से जुड़ी पिछली खबर को लेकर रविवार को व्हाइट हाउस ने बड़ी जानकारी दी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत जितनी खराब बताई गई थी, वास्तव में उससे कहीं ज्यादा खराब थी।

तेज बुखार और खून में कम होते आक्सीजन को देखते हुए डॉक्टरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने रविवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दी थी। बता दें कि ट्रंप की करीबी सलाहकार 31 वर्षीय होप हिक्‍स कोविड पॉजिटिव हैं और माना जा रहा है कि ट्रंप को हिक्‍स से ही संक्रमण मिला है। हिक्‍स, बुधवार को उनके साथ रैली के लिए गई थीं।

US President Donald Trump's medical team says the president has completed a second dose of remdesivir, and his kidney and liver functions were normal. They say he could be discharged to the White House as early as Monday: Reuters https://t.co/3SwljVT9Wj