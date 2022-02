NATO के मुकाबले कहां खड़ा है रूस, यह यूक्रेन युद्ध में कूदा तो जीतेगा कौन ? सबकुछ जानिए

International

नई दिल्ली, 27 फरवरी: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अंदाजा पूरी तरह से सटीक नहीं बैठ रहा है। रूसी सेना को यूक्रेन को नियंत्रण में लेने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग रहा है। इस लड़ाई में रूस रोजाना करीब 20 अरब डॉलर गंवा रहा है, ऊपर से पूरी दुनिया उसपर थू-थू कर रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य संगठन नाटो की साख पर भी बट्टा लग रहा है। क्योंकि, यूक्रेन अभी तक रूस की ओर से थोपी गई लड़ाई में अकेला ही डटा हुआ है। हालांकि,अब नाटो की भी सक्रियता बढ़ने लगी है। वह इंतजार में है कि पुतिन एक मौका दें और फिर वह भी इस जंग में कूद पड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुतिन की सेना नाटो का सामना करने में सक्षम होगी ?

NATO has more than twice as many soldiers as Russia, so if it enters the Ukraine war, then this war can be disastrous for Putin