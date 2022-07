जब बीच के किनारे दो समुद्री शेरों ने लोगों को दौड़ाया, वीडियो हो रहा वायरल

International

कैलिफोर्निया, 12 जुलाई। कभी आपने सोचा है कि आप अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए किसी बीच पर गए हैं और आप यहां पर खूब मस्ती कर रहे हैं और इसी दौरान यहां पर सील आपके पीछे पड़ जाएं, तो क्या होगा। आपको लग रहा होगा कि यह एक कहानी या फिर कोरी कल्पना है, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्नियां स्थित सैन डियागो बीच पर कुछ इसी तरह की घटना हुई है। यहां पर बीच के किनारे लोगों की भारी भीड़ थी, इसी दौरान यहां सील के आने से भगदड़ मच गई, लोग इधर-उधर भागने लगे।

वीडियो हो रहा वायरल

रिपोर्ट के अनुसार दो समुद्री शेरों यानि सील ने सैन डियागो के ला जोला कोव बीच पर पर्यटकों को दौड़ा लिया। इस बीच पर अक्सर समुद्री जानवरों को देखा जाता है। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना का एक वीडियो सामने आया जोकि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो सील लोगों को बीच पर दौड़ा रहे हैं। वीडियो को टिक-टॉक पर चार्ली नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो को शुक्रवार को शेयर किया गया है, जिसे बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। 10 सेकेंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मई-जुलाई माह में सील देते हैं बच्चों को जन्म

डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के अनुसार दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित बीच पर मई से जुलाई माह के बीच पर बच्चों को जन्म देती हैं। इसी समय समुद्री शेर अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हो जाते हैं। जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं कि यह टीम सी लॉयन है, इन बीच को सील, समुद्री शेर पाए जाते हैं। सैन डियागो के कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि कई पर्यटक यहां पर समुद्री शेरों को देखने के लिए उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं।

60 के दशक से यहां रह रहे सील

एक ट्विटर यूजर ने लिखा मैं इस बीच पर जा चुका हूं, 60 के दशक से ही यह बीच समुद्री शेरों का रहा है। मैंने इस बीच पर कभी भी इतने लोगों को नहीं देखा। यहां पर बनी ये सीढ़ियां नई हैं, यह समुद्री शेरों का इलाका है, लेकिन इस जगह पर इंसान गलत तरीके से कब्जा कर रहे हैं। अब समय है भागो, भागो यहां से। एक अन्य यूजर ने लिखा इस बीच के किनारे कई सील के बच्चे रहते थे। मैं यहां एक हफ्ते पहले था, आप तस्वीर में कुछ को देख सकते हैं।

