क्या है NATO, जिसके नाम से भड़का है रूस, क्या भारत को बनना चाहिए शक्तिशाली गठबंधन का हिस्सा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, फरवरी 01: विश्व का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन यानि नाटो, जिसके नाम से ही रूस भड़क जाता है और जिसको लेकर अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, आखिर वो क्या है? आखिर नाटो के नाम से चीन और रूस जैसे देश क्यों गुस्से में आगबबूला हो जाते हैं और आखिर भारत अभी तक नाटो का हिस्सा क्यों नहीं बना है? नाटो को लेकर रूस का गुस्सा कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, कि यूक्रेन ने जैसे ही नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई, रूस ने एक लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर भेज दिए। ऐसे में सवाल ये है, कि क्या भारत को नाटो गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए?

डिफेंस सेक्टर के लिए मोदी सरकार के खोला पिटारा, चीन को रोकने के लिए हिंद महासागर में बनेगा 'चक्रव्यूह'

English summary

What is the NATO alliance, about which Russia is furious and should India become a part of the NATO alliance to stop China?