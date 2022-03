'डर्टी बम' क्या है ? इसके बारे में सबकुछ जानिए, रूसी मीडिया ने यूक्रेन पर चेर्नोबिल में बनाने का लगाया है आरोप

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मास्को/कीव/वॉशिंगटन, 6 मार्च: यूक्रेन अपने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में 'डर्टी बम' बनाने के करीब था। यह आरोप रूसी मीडिया ने लगाया है। गौरतलब है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पॉवर प्लांट साल 2000 से ही बंद हो चुका है। यही नहीं यूक्रेन ने यह भी कहा है कि वह 1994 से ही परमाणु हथियारों की होड़ से दूर हो चुका है। आइए जानते हैं कि 'डर्टी बम' और परमाणु बमों में क्या अंतर है, इसके खतरे कितने गंभीर हैं और यूक्रेन पर इस समय ऐसे आरोप लगाने के पीछे रूस के आधार कितने मजबूत हैं।

English summary

Russian media has claimed against Ukraine to be close to developing a dirty bomb, citing Chernobyl plant, it is quite different than an atomic bomb