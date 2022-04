इमरान खान की प्रधानमंत्री पद से विदाई... शरीफ ब्रदर्श की वापसी, जानिए भारत के लिए क्या हैं मायने?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, अप्रैल 10: पाकिस्तान को विश्वकप में जीत दिलाने वाले पूर्व क्रिकेटर इमरान खान अब पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम नहीं रहे और 9 अप्रैल को पूरे दिन और देर रात तक चली नेशनल असेंबली की कार्यवाही के बाद इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार गये और प्रधानमंत्री पद से उनकी विदाई हो गई। पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री अब शहबाज शरीफ होंगे। लेकिन, इमरान खान का जाना... और शहबाज शरीफ का आना... भारत के लिए क्या मायने रखता है?

चीन के करीबी, सेना के लाडले, भारत के 'प्यारे', शहबाज शरीफ होंगे अगले PM! जानिए क्यों हैं छुपे रुस्तम?

English summary

The farewell of Imran Khan as the Prime Minister of Pakistan and the return of Sharif brothers to power... What does it mean for India?