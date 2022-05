पैंगोंग झील पर दूसरा पुल बना कर चीन क्या हासिल करना चाहता है? भारतीय फौज से इतना घबरा गया है चीन?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 24 मईः विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि चीन पैंगोंग सो झील पर एक दूसरा पुल बना रहा है। नये पुल की दूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा से मात्र 20 किलोमीटर है। इससे पहले चीन ने यहां जनवरी में 400 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा पुल के निर्माण कार्य को पूरा किया था। इसकी मदद से चीन दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। यह भारत के लिए गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि इस पुल के पूरा होने के बाद पैंगोंग सो झील के उत्तर व दक्षिण किनारे के बीच बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही तेज हो जाएगी।

English summary

The Ministry of External Affairs has confirmed that China is building a second bridge on the Pangong Tso lake, not far from the site of one of the most intense friction points in the border standoff that began in May 2020.