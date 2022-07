Humpback Whale: छोटी नाव पर कूद गई विशाल व्हेल, लोगों के छूट गए पसीने, देखें वीडियो

International

oi-Artesh Kumar

मैसाचुसेट्स, 27 जुलाई: समुद्र में नाव में बैठकर मौज-मस्ती करना या मछली पकड़ना कभी-कभी जान पर बन आती है। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका के मैसाचुसेट्स में हुआ, जहां एक व्हेल मछली के छोटी सी नाव में कूद गई। उसी समय कोई व्यक्ति इसका वीडियो बना रहा था। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यूजर्स इस पर तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं।

English summary

In footage of the encounter, the whale, which appears to be a humpback, can be seen emerging from the water before landing on the 19-foot vessel, bringing it crashing down into the water before bouncing upright again.