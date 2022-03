यूक्रेन जीतने के लिए कैमिकल हथियार दागेगा रूस? जैविक हथियारों पर फंसे अमेरिका ने लगाए बड़े आरोप

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/मॉस्को, मार्च 10: क्या यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए अमेरका ने प्रयोगशाला बनाए थे और जब रूस ने दावा किया, कि यूक्रेन में अमेरिका के 30 प्रयोगशाला मिले हैं, तो फिर अब अमेरिका की तरफ से रूस पर काउंटर अटैक किया गया है और अब अमेरिका ने दावा किया है कि, यूक्रेन युद्ध में रूस कैमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कि क्या अमेरिका रूस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है?

क्या यूक्रेन में जैविक हथियार, वायरस बना रहा था अमेरिका? मिले 30 प्रयोगशाला, भड़के चीन ने मांगा जवाब

English summary

The US has alleged that Putin may allow the use of chemical weapons to win Kyiv.