यूक्रेन में रूस के खिलाफ कैसे अमेरिका लड़ रहा प्रॉक्सी वार! बाइडेन का ये खेल पड़ेगा दुनिया को भारी?

नई दिल्ली, मई 22: कुछ लोग इस बात से असहमत हो सकते हैं, कि 30 सदस्य देशों वाला सैन्य संगठन रूस की क्षमता और धैर्य का परीक्षण करने के लिए यूक्रेन का उपयोग कर रहा है। हथियारों, धन की बढ़ती आपूर्ति और यहां तक कि गुप्त रूप से यूक्रेन में सैनिकों को भेजने से संकेत मिलता है, कि नाटो रूस के खिलाफ चतुराई से यूक्रेन को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर एक छद्म युद्ध लड़ रहा है। 24 फरवरी को शुरू हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है, क्योंकि नाटो यूक्रेन के रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियारों की आपूर्ति कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने 40 अरब डॉलर की एक सहायता राशि और साइन की है, जिसे मिलाकर कुल अमेरिकी सहायता रूस के रक्षा बजट से भी ज्यादा हो गया है। ऐसे में सवाल ये पूछे जा रहे हैं, कि क्या वो अमेरिका है, जो हाई लेवल पर प्रॉक्सी वार लड़ रहा है।

English summary

The amount of financial aid given by the US to Ukraine is more than the total defense budget of Russia. Along with this, Europe is continuously supplying subversive weapons to Ukraine.