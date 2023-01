आखिरी यात्रा: प्लेन क्रैश में मारे जाने से पहले कई यात्रियों ने बनाए थे वीडियो, देखिए धधकता विमान

नेपाल में लैडिंग के वक्त येति एयरलाइन का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की वजह मैकेनिकल गड़बड़ी बताई जा रही है। हालांकि, ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, जिसकी जांच की जा रही है।

Nepal Plane Crash: नेपाल में रविवार को क्रैश हुए यात्री विमान में सवार सभी लोग मारे गये हैं, लेकिन जब यात्रियों ने विमान के अंदर पहला कदम रखा था, उस वक्त उन्हें अनहोनी का कोई अहसास नहीं था। फ्लाइट में सवार सभी यात्री आसमान के खूबसूरत नजारों को देख रहे थे और उन्हें अपने मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड कर रहे थे। फ्लाइट में सवार कुछ यात्रियों के फोन में हादसे से ठीक पहले की तस्वीरें मिली हैं, जिनमें फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले की तस्वीरें कैद हैं।

Passenger films when onboard Yeti Airlines aircraft before crashing near Pokhara Airport in Nepal. Via @AmardipSpeaks Don’t watch if you can’t handle it! pic.twitter.com/2V0EUpnSWp

