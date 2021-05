मीडिया संस्थानों को एडवायजरी जारी, कोरोना वायरस के लिए 'इंडियन वेरिएंट' नाम नहीं हो इस्तेमाल

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 08: साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानि साजा ने मीडिया संस्थानों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो कोरोना वायरस के स्ट्रेन का जिक्र करते वक्त 'इंडियन स्ट्रेन' या 'इंडिया स्ट्रेन' ना कहें। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बकायदा एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन की रिपोर्टिंग करते वक्त 'इंडियन वेरिएंट' कहना ना सिर्फ अनैतिक है बल्कि ये गलत भी है।

'इंडियन वेरिएंट' कहना गलत

साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कहा है कि कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन को इंडिया से जोड़ना पूरी तरह से गलता है और इससे दुनियाभर में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कहा है कि 'इंडियन वेरिएंट' कहना नस्लीय टिप्पणी है। साउथ एशियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 'पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अगर किसी बीमारी को किसी खास समुदाय या जगह से जोड़ा जाता है तो उस समुदाय या उस जगह के लोगों के खिलाफ नफरत की भावना विकसित होती है और मौखिक या शारीरिक हिंसा की संभावना बढ़ जाती, लिहाजा ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए'।

🚨The South Asian Journalists Association is advising news organizations against using the term “India variant” or “Indian variant” when describing the new strain of the Covid-19 virus that reportedly originated out of India.

