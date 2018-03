अमेरिका: फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पुल गिरने से कई लोगों की मौत

मियामी: अमेरिका के मियामी में गुरुवार को फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया। इस पुल के गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का ये पूल यूनिवर्सिटी और स्वीटवॉटर को जोड़ता है।

मियामी मीडिया से बात करते हुए फ्लोरिडा हाइवे पेट्रोलिंग टीम के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हादसे में कई लोग मारे गए है मुझे अभी नहीं पता कि कितने लोगों की जान गई है। उन्होंने कहा कि पुल के नीचे कम से कम पांच से छह वाहन कुचले जा चुके हैं।

God bless everyone, just watched this bridge fall from FIU and 109... just put up a few days ago. Hug your loved ones I’m shaking pic.twitter.com/wyNJ8LkwI9