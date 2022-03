रूस से तेल आयात बढ़ाने पर अमेरिका ने भारत को दी चेतावनी, इस 'बड़े जोखिम' की ओर किया इशारा

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाशिंगटन, 31 मार्च: भारत रूस से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल का आयात करे, अमेरिका को यह बात खटकने लगी है। जो बाइडेन प्रशासन का कहना है कि भारत पहले की तरह रूस से तेल खरीद सकता है, लेकिन अगर उसने इसमें इजाफा किया तो उसे 'बड़े जोखिम' का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी बात है कि रूस भारत को सस्ती कीमत पर तेल देने के लिए तैयार है और भारत के लिए यह बहुत ही अनुकूल स्थिति है। लेकिन, अमेरिका ने रूस से खरीदे जाने वाले तेल के बिल की लंबाई देखकर ऐसे समय में यह चेतावनी दी है, जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंच रहे हैं।

English summary

US has asked India not to increase oil imports from Russia, because it is a big risk for it