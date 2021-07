बाग्राम एयरपोर्ट से 20 सालों बाद निकली यूएस फौज, जानिए अमेरिका के लिए कितना महंगा रहा अफगानिस्तान?

International

काबुल, जुलाई 02: करीब 20 साल पहले अफगानिस्तान से आतंकियों का सफाया करने के मकसद से अमेरिकी सेना सबसे पहले बाग्राम एयरपोर्ट पर ही उतरी थी और आज 20 सालों के बाद जब अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में बनाए अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे को अलविदा कहा, तो कम से कम उसके हाथों में कामयाबी की मिसाल तो नहीं थी। तालिबान फिर से एक्टिव है और अगले 6 महीनों में अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने ही आशंका जताई है कि तालिबान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेगा। वहीं, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जरूर मार दिया, लेकिन एक बार फिर से अलकायदा अफगानिस्तान में सिर उठाने लगा है।

English summary

After nearly 20 years, the US military evacuated Bagram Airfield in Afghanistan. Know what price America had to pay in Afghanistan in 20 years.