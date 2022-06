भारत में 2021 में धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक जगहों पर हमले बढ़े, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 03: अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि, भारत में धार्मिक असहिष्णुता की वजह से धार्मिक स्थलों पर हमलों में वृद्धि देखी गई है। दरअसल, अमेरिकी विदेश विभाग ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें भारत को लेकर कई दावे किए गये हैं।

चीन ने अमेरिका को दी धमकी, कहा- ताइवान से संबंध तोड़ो वर्ना, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो

English summary

In the report of the US State Department, there has been talk of increasing religious intolerance in India.