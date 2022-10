पूर्वी सागर में तनाव! US और दक्षिण कोरिया ने 'तानाशाह' किम को दिया जवाब, दागी मिसाइलें

International

oi-Artesh Kumar

सियोल/वाशिंगटन, 5 अक्टूबर: उत्तर कोरिया के 'तानाशाह' किम जोंग उन ने जापान के ऊपर से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। अब खबर है कि इसके जवाब में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भी चार मिसाइलें लॉन्च कर (US, South Korea launched four missiles) अपनी ताकत दिखाई है। नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के जवाब में साउथ कोरिया के F-15K और अमेरिका के F-16 फाइटर जेट ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर तानाशाह किम को डराने की कोशिश की है।

English summary

The United States and South Korea launched four missiles off the east coast of the Korean Peninsula on Wednesday morning, in response to North Korea's provocative test launch of a ballistic missile over Japan.This test was the allies' second exercise within 24 hours, following North Korea's launch of a ballistic missile over Japan on Tuesday morning, CNN reported.