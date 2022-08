नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा! चीन हुआ बेचैन, सैन्य कार्रवाई की दे दी धमकी, अमेरिका ने चेताया

International

oi-Artesh Kumar

हांगकांग, 2 अगस्त : अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव (House of Representative) की स्पीकर नैन्सी पेलोसी (nancy pelosi) का एशिया दौरे पर हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब चीन ने इसको लेकर अमेरिका को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। चीन ने कहा कि वह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोस की ताइवान की यात्रा करने की योजना से जुड़ी खबरों पर करीब से नजर बनाए हुए है। इस यात्रा को लेकर व्हाइट हाउस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि चीन नैन्सी की ताइवान यात्रा को विवादास्पद बता रहा है और वे ताइवान जाती हैं तो चीन की सेना कड़ी कार्रवाई कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अभी तक ताइवान की अपनी यात्रा की योजना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्हें ताइवान जाने का अधिकार है और उनकी यात्रा 'असामान्य' नहीं है।

English summary

The White House has warned that China may respond to Nancy Pelosi's mooted visit to Taiwan with military provocations. This could include firing missiles near Taiwan, or large-scale air or naval activities, spokesman John Kirby said.