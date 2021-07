वैक्सीन ले चुके छात्र और शिक्षकों को मास्क से मुक्ति, पर कई सिरदर्द से जूझ रहे US के स्कूल

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जुलाई 10: अमेरिका में स्कूलों के लिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंन्सन ने शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए वैक्सीन लगवा चुके टीचर्स और छात्रों के लिए मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अमेरिका में स्कूली बच्चों और छात्रों के लिए ये फैसला तब लिया गया है, जब नेशनल वैक्सीनेशन स्कीम के तत 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन का साफ असर अमेरिका में अब देखा जा रहा है, जब कोरोना वायरस से गंभीर बीमारों की तादाद अब काफी कम हो चुकी है, वहीं वायरस की चपेट में जान गंवाने वालों की संख्या भी अब काफी कम हो चुकी है। जिसके बाद अमेरिका में अब स्कूल-कॉलेज खुल चुके हैं, लेकिन स्कूलों के सामने कई बड़े सिरदर्द आ गये हैं।

English summary

In the US, the mandatory wearing of masks for students and teachers who have taken the vaccine has been abolished, but American schools are facing many big headaches.