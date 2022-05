झुलस रहा यूक्रेन : अमेरिका ने पहली बार रूस से की बातचीत, नहीं निकला ठोस नतीजा, जंग जारी

International

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन: यूक्रेन पूरी तरह से जंग में तबाह हो चुका है। वहीं, रूस जल्द से जल्द यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को जंग की आग झोंक दिया है। तबाही और बर्बादी के करीब दो महीने बाद अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्री ने पहली बार फोन पर बातचीत की है। बता दें कि, शत्रुता में किसी भी गलतफहमी या अन्य विवाद से बचने के लिए अमेरिका और रूसी रक्षा और सैन्य नेताओं के बीच सीधा संचार महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके तहत दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है।

English summary

Russian Minister of Defence Sergei Shoigu spoke with US Defense Secretary Lloyd Austin after months of refusing direct contact with his American counterpart. But officials said the call didn’t appear to signal any change in Moscow’s war in Ukraine.