अफगानिस्तान संकट पर जो बाइडेन का संबोधन, 'काबुल में चल रहा है इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मिशन'

International

oi-Akarsh Shukla

काबुल, 21 अगस्त। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सेना को वापस बुलाने के अपने फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन तालिबान को लेकर उनकी चिंताएं भी किसी से छिपी नहीं हैं। बीते दिनों तालिबान पर राष्ट्र को संबोधित करने के बाद से ही जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अफगान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अफगानिस्तान संकट पर अब जो बाइडेन का ताजा बयान सामने आया है। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना या उसके लोगों पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।

भारतीय समयानुसार शुक्रवारी की रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात और वहां से रेस्क्यू किए गए लोगों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा,

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आगे कहा,

इस दौरान बाइडेन तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी भी हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे।

We have already evacuated more than 18,000 people since July & approximately 13,000 people (from Kabul) since our military airlift began on August 14: US President Joe Biden pic.twitter.com/EeVLPpojFx