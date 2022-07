मुझें कैंसर है, Joe Biden के बयान पर चर्चा तेज, लोगों ने कहा, 'ऐसी बात ना करें'...

International

oi-Artesh Kumar

वॉशिंगटन, 21 जुलाई : अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) अपने संबोधन कैंसर का जिक्र किया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल, एक वीडियो में बाइडेन ने कहा कि उन्हें कैंसर है। शायद उन्होंने यह बात गलती से कह दी हो, क्योंकि अक्सर भाषण देते समय उनसे चूक हो जाती है। हालांकि, उनकी यह चूक से लोग डर गए हैं। ट्विटर पर यूजर्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी है।

“That’s why I — and so damn many other people I grew up with — have cancer.” pic.twitter.com/lkm7AHJATX

English summary

A video of US President Joe Biden appearing to claim in a speech that he has cancer created alarm on social media on Wednesday. Mr Biden was speaking during a visit to a former coal mine plant in Somerset, Massachusetts, to discuss new executive orders to fight climate change.