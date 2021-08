अफगानी बच्चों के लिए मां का दूसरा रूप बन गई थी अमेरिका की महिला नौ-सैनिक, आतंकियों ने छीन ली जिंदगी

International

काबुल, अगस्त 29: गुरुवार को अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर इस्लामिक आतंकियों के धमाके में जान गंवाने वाले सभी 13 अमेरिकी सैनिकों की शिनाख्त कर ली गई है। मारे जाने वाले सैनिकों में वो महिला नौ-सैनिक भी शामिल हैं, जो अफगानी बच्चों के लिए ममता का दूसरा रूप बन गई थी। पिछले दिनों इस महिला मरीन की अफगानी बच्चों के साथ आई तस्वीरों ने काफी शुर्खियां बटोरी थीं और अफगानिस्तान की दर्दनाक कहानी को पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। लेकिन, आतंकियों ने इस महिला मरीन की जिंदगी छीन ली।

US Navy soldier Nicole G, who handled the Afghan child at the airport on her mother's side, was also killed at the Kabul airport.