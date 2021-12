एलियंस देखना चाहता था शख्स, बम लेकर एयरपोर्ट में प्लेन चुराने घुसा, जानिए क्या है एरिया-51 का रहस्य?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 13: अमेरिका के प्रतिबंधित 'एरिया 51' में जाने को लेकर कई लोग पागलपन कर चुके हैं और अब एक शख्स बम लेकर प्लेन चुराने एयरपोर्ट पहुंच गया, ताकि वो 'एरिया 51' जा सके। आरोपी शख्स एक जेट की चोरी करना चाहता था, ताकि वो एलियंस को देखने के लिए उड़ान भर सके। हालांकि, इससे पहले की वो जेट तक पहुंच पाता, उसे पकड़ लिया गया।

English summary

A man in America entered the airport to steal a plane. The accused person wanted to go to Area 51 and see the aliens.