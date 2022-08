भारत के चार सबसे अजीज दोस्तों ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, बाइडेन बोले, सबसे अनिवार्य पार्टनर

Bringing #HarGharTiranga campaign at our ghar @IsraelinIndia! As #India🇮🇳 celebrates its #IndependenceDay, the Indian flag is flying alongside the Israeli flag at our Embassy, echoing our strong bond of friendship. 🇮🇳🇮🇱#HarGharTirangaCampaign pic.twitter.com/Ta54iTTWRa — Israel in India (@IsraelinIndia) August 14, 2022