US में बाजवा का होगा भव्य स्वागत, PAK से दोस्ती कर भारत के साथ 'खेला' कर रहा अमेरिका

International

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन/इस्लामाबाद, 4 अक्टूबर: अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा (honour cordon for bajwa) का दिल खोलकर स्वागत सत्कार करने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिका दौरे के क्रम में यूएस-पाक रिश्तों पर सवाल खड़े किए थे।

अमेरिका-पाकिस्तान दोस्ती

दरअसल, अमेरिका ने इस्लामाबाद को एफ-16 फाइटर जेट के नाम पर 45 करोड़ डॉलर का पैकेज दिया है। विदेश मंत्री ने जयशंकर ने अमेरिका को इस पर दो टूक शब्दों में कहा था, 'आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं, सभी को मालूम है ये पैसा कहां इस्तेमाल होगा।'

एस जयशंकर ने सच सोचा था!

एस जयशंकर ने अमेरिका में जो सवाल खड़े किए थे वह अब सच साबित होता दिख रहा है। अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू कर दिया है। वह पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का दिल खोलकर स्वागत करने की तैयारियों में जुट गया है। जनरल बाजवा का ठीक वैसे ही स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, जैसे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किया था।

भारत के साथ खेला कर रहा अमेरिका

अमेरिका की चालाकी को शायद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समझ चुके थे इसलिए उन्होंने अमेरिका में इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका एक तरफ भारत को अपना सबसे अच्छा मित्र मानता है और वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है। अमेरिका एक तरह से भारत के साथ दोस्ती के नाम पर आंख-मिचौली का खेल ही खेल रहा है।

पेंटागन में भव्य स्वागत होगा

खबर है कि, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के आमंत्रण पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां उनका आज पेंटागन में भव्य स्वागत किया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम को मीडिया कवर भी करेगी।

अमेरिका में ऐसा स्वागत किन लोगों को होता है?

बता दें कि, अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन पेंटागन में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जैसे ही जनरल बाजवा का स्वागत करेंगे। इस तरह के स्वागत-सत्कार को अमेरिका में Enhanced Honour Cordon कहा जाता है। इस तरह का सम्मान यूएस में केवल अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अमेरिका के सेना जनरल या फिर फ्लैग ऑफिसर,अमेरिकी अधिकारियों के पद वाले विदेशी मेहमान और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित प्रोग्रामों में किया जाता है। इस दौरान पेंटागन की सीढ़ियों पर ही अतिथि का स्वागत किया जाता है।

ये भी पढ़ें : दक्षिण चीन सागर में 'ड्रैगन' की 'दादागिरी'! सिंगापुर ने कहा, समस्या का समाधान जरूरी

English summary

Officials, who spoke to the paper on the condition of anonymity, said that Gen Bajwa will be in the US for another couple of days. They also labelled the trip as an important one that portrays the “robust relations” between the two countries.