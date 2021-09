अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान का हिसाब-किताब, तालिबान पर इमरान खान के 'डबल गेम' पर एक्शन

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 14: अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान को तालिबान के लिए शरणस्थली बता दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों को, जिनमें आतंकवादी भी शामिल हैं, उन्हें शरण दी है, इसीलिए फौरन पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ व्यापक बहुमत वाले देशों के सात आ जाना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसके साथ ही कहा है कि अफगानिस्तान में भारत ने जो काम किया है, पाकिस्तान ने उनमें भी 'हानिकारक' रूकावटें पैदा की हैं।

कारोबार से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक, जनता से लेकर PLA तक, शी जिनपिंग चीन के एकछत्र राजा कैसे बने?

English summary

The US has said that the Taliban and members of the Haqqani network have been getting asylum in Pakistan and that Pakistan has played tricks with the US.