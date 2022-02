महिला टीचर ने छात्र के साथ अपने घर में बनाया शारीरिक संबंध, सजा से बचने के लिए उठाया ये कदम

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, फरवरी 02: दुनिया में कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं, जिन्होंने छात्र-टीचर संबंधों को शर्मसार कर दिया और ऐसा ही एक मामला अमेरिका में भी सामने आया है, जहां एक महिला टीचर ने अपने ही छात्रा से अपने घर पर जिस्मानी संबंध बना लिए, लेकिन फिर महिला टीचर ने सजा से बचने के लिए जो कदम उठाया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। (सभी तस्वीर- प्रतीकात्मक)

क्या है NATO, जिसके नाम से भड़का है रूस, क्या भारत को बनना चाहिए शक्तिशाली गठबंधन का हिस्सा?

English summary

In America, the teacher who had physical relations with the student took such a step to avoid punishment, that the ongoing case against her was dismissed.