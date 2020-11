International

oi-Richa Bajpai

वॉशिंगटन। पूर्व उप-राष्‍ट्रपति जो बाइडेन के लिए उनके बॉस रहे पूर्व राष्‍ट्रपति बराक ओबामा जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। डेमोक्रेट बाइडेन के लिए ओबामा ने जमकर प्रचार किया और साथ ही उन्‍होंने वोटर्स को लुभाने की भी भरसक कोशिशें की। पिछले दिनों ओबामा ने कुछ लोगों को फोन करके अपने जूनियर बाइडेन के लिए वोट करने को कहा है। ओबामा का इन्‍हीं फोन कॉल्‍स में से एक कॉल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ओबामा आठ माह के एक बच्‍चे से बात करने की कोशिशें कर रहे हैं। ओबामा के इस क्‍यूट वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें-न्‍यू हैंपशायर के डिक्‍सविले नॉच में बाइडेन को 5 वोट

ओबामा ने इस क्लिप को अपने ट्विटर और इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। अब तक इसे 40 लाख से ज्‍यादा लोग देख चुके हैं और लगातार इसे पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओबामा ने वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'आप वोट करने के लिए जा कर या फिर घर में रह कर एक बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। मेरे साथ आइए और जो के लिए कुछ कॉल्‍स करिए।' ओबामा ने एलिसा कैमरोटा को कॉल किया था। जब ओबामा ने एलिसा को फोन किया तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ओबामा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं बराक ओबामा बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रपति हुआ करता था, याद है? उन्‍होंने हंसते हुए जवाब दिया कि हां, मुझे याद है। फिर ओबामा बोले कि मैं जो बाइडेन के लिए फोन बैंकिंग कर रहा हूं और आप उनमें से एक हैं जिन्हें मैं फोन कर रहा हूं।' एलिसा का बेटा जैकसन उन्‍हें बार-बार परेशान कर रहा था। इतने में ओबामा ने एलिसा से कहा कि वह जैकसन से बात करना चाहते हैं। ओबामा के अलावा मशहूर म्‍यूजिशियन लेडी गागा ने भी वोटर्स से अपील की है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्‍मीदवार जो बाइडेन के लिए वोट करें।

You could be the difference between someone making it out to the polls or staying home. And many states could be decided by a handful of votes. Join me and make some calls for Joe in the last few days of this election: https://t.co/FZknijCx0E pic.twitter.com/XGUnAArRXW