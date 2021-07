अमेरिका में प्रचंड धूप से हाहाकार, झुलसे पक्षियों के पंख, कनाडाई समुद्र में पानी उबलने से करोड़ों जीव मरे

International

वॉशिंगटन, जुलाई 13: अमेरिका में भयानक गर्मी और धूप की वजह से लोग त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा मासूम जीवों को भुगतना पड़ रहा है। सैकड़ों पक्षियों के पंख गर्मी की वजह से झुलस गये हैं तो सैकड़ों पक्षी गर्मी की वजह से मारे जा चुके हैं। कनाडा में भीषण गर्मी और धूप की वजह से समुद्र का पानी उबलने लगा, जिससे करोड़ों सेशल्स मारे गये हैं।

कनाडा-अमेरिका में विनाशकारी गर्मी से तबाही, 100 करोड़ से ज्यादा जीवों की गई जान, सैकड़ों इंसानों की भी मौत

Hundreds of baby birds' feathers have been scorched due to the heat in America, while boiling water in the Canadian sea has killed millions of sea creatures.