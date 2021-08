UNSC में भारत का चक्रव्यूह और बुरी तरह फंसा चीन, अमेरिका-फ्रांस-ब्रिटेन आक्रामक, सावधान दिखे पुतिन

International

नई दिल्ली, अगस्त 10: यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भारत ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग में चीन को जमकर धोया है और भारत को फ्रांस और अमेरिका का पूरा समर्थन मिला है। समुद्री कानून के मुद्दे पर पीएम मोदी ने चीन को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी देश अपनी ताकत के बल पर किसी दूसरे देश का दमन नहीं कर सकता है और हर देश को समुद्री कानून को मानना ही होगा। हालांकि, इस बैठक के दौरान अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों के बीच जमकर बहसबाजी भी हो गई, लेकिन बैठक के अंत में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, उसे चीन को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।

UNSC की बैठक में लड़ने लगे चीन और अमेरिका के प्रतिनिधि, पीएम मोदी कर रहे थे अध्यक्षता

In the meeting of the United Nations Security Council, China was surrounded from all sides. When India, America, France and Britain raised questions on China's aggression, the President of Russia remained silent.