पृथ्वी के नीचे महाद्वीपों के आकार की दिखीं रहस्यमयी चीज, माउंट एवरेस्ट से 100 गुना बड़ी....

न्यूयॉर्क, 18 जुलाई : ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। उसकी विशालता में कई ऐसी बातें रोचक तथ्य है जो हमें उसके बारे में जानने को प्रेरित करते हैं। धरती की अगर बात करें तो यहां भी ऐसे-ऐसे रहस्य हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक जानने की कोशिश में जुटे हुए रहते हैं। धरती एक विशाल ग्रह है, जहां जीवन है और यहां रहस्यों का खजाना है। वैज्ञानिक धरती के भीतर मौजूद एक रहस्यमय ब्लॉब की तस्वीर बनाकर इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, ब्लॉब हमारी धरती की पपड़ी और उसके कोर के बीच गर्म चट्टान की एक मोटी परत को कहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि, ठोस होने के बावजूद ये ब्लॉब धीरे-धीरे बहती है। साइंटिस्टों का मानना है कि, आमतौर पर इन ब्लॉब का संबंध टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होता है। अब इस नए खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिक बताते हैं कि, ये ब्लॉब दुनिया की सबसे बड़ी हिमालय की चोटी माउंट एवरेस्ट (Under the earth a rocky layer 100 times longer than Mount Everest) से 100 गुना अधिक लंबे और विशाल हैं।

English summary

blobs are said to be 100 times longer than Mount Everest and scientists know very little about why they exist there. A team of researchers now believe that it is all the remains of Theia. Theia was a protoplanet that collided with Earth 4.5 million years ago. Because of this the moon was formed. According to the report, these blebs are located under West Africa and the Pacific Ocean and have been confusing seismologists for several decades.