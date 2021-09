इस हफ्ते यूनाइटेड नेशंस का सबसे बड़ा मेला, 100 शक्तिशाली नेता तय करेंगे विश्व का भविष्य, जानिए एजेंडे

International

oi-Abhijat Shekhar

न्यूयॉर्क, सितंबर 20: संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का 76वां सत्र अपने उच्च स्तरीय सप्ताह की शुरुआत करने के लिए तैयार है, जहां कोविड -19 टीकों तक पहुंच बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों का सामना करने पर चर्चा होगी। पिछले साल कोरोनावायरस महामारी के कारण इस बैठक का आयोजन वर्चुअली किया गया था, लेकिन इस बार दुनिया के सभी बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे और अलग अलग एजेंडों पर चर्चा करेंगे।

English summary

The action packed week of the United Nations General Assembly begins where more than 100 powerful leaders will decide the future of the world.