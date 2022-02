रूसी मिसाइल गिरने के पर यूक्रेन के कर्मचारी का बॉस से 67 लाख डॉलर का बदला, जानिए क्या किया

International

पोर्ड एडरिआनो (स्पेन), 28 फरवरी: यूक्रेन में रूस ने जो किया है, उससे वहां के नागरिकों में उसके खिलाफ गुस्सा भरा हुआ है। लाखों लोग जान बचाकर यूक्रेन से भाग रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के आह्वान पर अपने देश की रक्षा के लिए स्वदेश लौट रहे हैं। लेकिन, स्पेन में रह रहे एक यूक्रेन के नागरिक ने जिस तरह से अपने रूसी बॉस के साथ बदला लेने की ठानी है, वह थोड़ा अलग है। वह 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से अपने रूसी बॉस के महंगा जहाज पर काम करता है। लेकिन, उसने न्यूज में अपने देश पर रूसी मिसाइलों का जो कहर देखा तो उससे रहा नहीं गया। क्योंकि, उसका मालिक रूस की हथियार बनाने वाले कंपनी में ही बड़ी भूमिका में है। उसने बदला लेने के लिए उसके लाखों डॉलर के आलीशान याट को ही समुद्र में डुबोने की कोशिश की है और जहाज आंशिक रूप से डूब भी चुका है।

Ukraine:In retaliation for the fall of a Russian missile in Ukraine, one of its citizens tried to sink the $6.7 million luxury yacht of his Russian boss