जानवरों की आंखें, बारूदी चिट्टी... दुनियाभर के यूक्रेनी दूतावास एक साथ निशाने पर, किसकी है साजिश?

दूतावासों को निशाना बनाने का ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और अभी तक 17 देशों में स्थिति यूक्रेनी दूतावासों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में स्थिति यूक्रेनी दूतावासों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

Ukrainian embassies: यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अचानक दुनियाभर में स्थिति यूक्रेनी दूतावासों को निशाना बनाया जाने लगा है। खासकर यूरोपीय देशों में यूक्रेनी दूतावास को खूनी पार्सल और लेटर बम मिल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी दूतावासों को जो पार्सल मिल रहे हैं, उनमें जानवरों की आंखें रखी होती हैं। बताया जा रहा है, कि कई दूतावासों को अभी तक ये खूनी पार्सल मिल चुका है, लेकिन पार्सल भेजने वालों का कोई पता नहीं मिल पाया है।

