यूक्रेनी लेखक का दावा- जेलेंस्की सरकार ने अपराधियों को दिए हथियार, शहर में बढ़े रेप और डकैती के मामले

कीव, 02 मार्च। यूक्रेन पर रूस के हमले को एक सप्ताह का समय हो चुका है लेकिन अभी भी भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन पर 24 फरवरी से रूसी सेना के हमले हो रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक शख्स ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी नागरिकों के लिए सिर्फ रूस एकमात्र खतरा नहीं है। शख्स ने दावा किया कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ हर किसी को हथियार देने का फैसला गलत साबित हो सकता है। इनमें अपराधियों जैसे सिरफिरों के हाथ भी सेना के ग्रेड और अन्य हथियार लग गए हैं, जिसे शहर में डकैती, बलात्कार जैसे अपराध और बढ़ गए है।

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को कीव में गोंजालो लीरा नाम के एक लेखक ने वीडियो रिकॉर्ड कर दावा किया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के आदेश के बाद सैन्य श्रेणी के खतरनाक हथियार अब सिरफिरे अपराधियों के हाथ में भी पहुंच गए है। पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों में जेलेंस्की शासन द्वारा हथियार सौंपे जाने के बाद, बहुत से अपराधियों के पास सैन्य-श्रेणी के हथियार हैं, और इसके कारण डकैती, बलात्कार और हर तरह की तबाही हुई है।'

His name is Gonzalo Lira, a famous (banned) guy on YouTube.

He is stuck in Kyiv, Ukraine. He explains how the desperate actions of the Ukrainian Pres of lending firearms has backfired, big time.

No Western media will ever cover this. Unbiased, fair reporting frm ground zero pic.twitter.com/UFFy8fUzcs