यूक्रेन का कैट कैफे, जो रूसी हमलों के बाद भी खुला हुआ है, जानिए क्यों

कीव, 26 फरवरी। पश्चिमी यूक्रेन का एक शहर ल्विव, रूस-यूक्रेन युद्ध के दूसरे दिन शुक्रवार को लगभग पूरी तरह बंद था, लेकिन गोलियों और धमाकों की आवाज के बीच वहां के प्रसिद्ध 'कैट कैफे' के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। कैफे के मालिकों का कहना है कि हम ल्विव को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कैफे में 20 बिल्लियां हैं जिनका पेट भरने के लिए हमें अपने बिजनेस को चालू रखना होगा। सीएनएन की एक एंकर एरिन बर्नेट से बातचीत में कैफे के मालिकों ने कहा कि हमारी बिल्लियां बहादुर हैं।

एरिन ने बयां किए यूक्रेन के हालात

बता दें कि ल्विव में युद्ध के हालातों को कवर करने के दौरान जब एरिन बर्नेट खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थीं, तब उन्हें सिर्फ यह कैट कैफे खुला हुआ दिखाई दिया। उसी दौरान उनकी कैफे के मालिकों से बातचीत हुई। यूक्रेन के वर्तमान हालातों और कैफे के बारे में ट्वीट करते हुए एरिक ने कहा, 'यहां अंधकार है, हालात खराब हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐस मिला जो एक मुस्कान को रोक नहीं सका। मुझे केवल एकमात्र भोजनालय खुला मिला-कैट कैफे। मालिकों के पास जो कुछ भी है वह उसी से खाना बना रहे हैं-वे मुस्कुराए: हमारी बिल्लियां बहादुर हैं।'

ऐसे हालातों में भी मुस्कुरा रहे थे कैफे मालिक

एरिन ने ट्वीट किया, 'एक जगह कितनी छोटी-छोटी कहानियों से बनी होती है और हर कहानी बड़ी होती है। कैट कैफे इसलिए खुला है क्योंकि मालिकों का कहना है-यहां 20 बिल्लियां हैं जिन्हें खाना खिलाना है। ये हमारी जिंदगी हैं। वे इन्हें नहीं छोड़ेंगे।'

