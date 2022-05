जेलेस्की की फेमस जैकेट हुई नीलाम, कीमत जान दंग रह जाएंगे

International

oi-Sanjay Kumar Jha

लंदन, 09 मईः ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक इवेंट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की एक जैकेट नीलाम की गई है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जंग के दौरान अक्सर इसी जैकेट में दिखाई देते थे। यह जैकेट 90 हजार यूरो यानी लगभग 85 लाख में बिकी है। इस जैकेट पर जेलेंस्की ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। ये नीलामी लंदन स्थित यूक्रेन एंबेसी द्वारा आयोजित की गई थी।

English summary

Ukraine President Volodymyr Zelenskyy wore the jacket as he walked the streets of Kyiv while Russian troops were close to the capital in the early weeks of the war.