'जब रूस हवाई हमला करता है, हम सीढ़ियों के नीचे छिप जाते हैं..', यूक्रेन की महिला सांसद ने बताया कैसा है हाल

oi-Pallavi Kumari

कीव, 27 फरवरी: रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूस द्वारा हो रहे हमले से यूक्रन में हाल बहुत बुरा है। एयर स्ट्राइक के वक्त वहां के लोग डर से सीढ़ियों के नीचे छिप जाते हैं। यूक्रेन की सांसद किरा रुडिक ने एयर स्ट्राइक के दौरान वहां का हाल बताया है। यूक्रेन की सांसद किरा रुडिक ने कहा कि जब भी कीव में हवाई हमले का सायरन सुनाई देता है, हम सीढ़ियों के नीचे छिपे जाते हैं और वहां तब तक रहते हैं, जब तक एयर स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाता है। यूक्रन की महिला सांसद ने कहा, ये जगह पहले जूते और चप्पल रखने के लिए होती थी लेकिन अब ये मेरी जान बचाने का ठिकाना बन गया है।

We get down there 3-4 times a day. While we wait for the #airstrikes to pass, we pray, sing the songs, or imagine, what the life would look like when the #war is over. pic.twitter.com/KrXZHdJrf5